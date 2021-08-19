Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129 oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 129'a yükseldi.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan PKK'lının 2016'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 129'a yükseldi.
Etiketler: Terör Örgütü İçişleri Bakanlığı
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