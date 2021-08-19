Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi.

Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/YHceLWklMC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021