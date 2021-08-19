Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 21:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Günlük vefat 216
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 14 bin 743 kişi iyileşti, 216 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi.
Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/YHceLWklMC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
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