Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik'in yeni yıl mesajları yer aldı.

Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş Kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar #Türkiyem pic.twitter.com/XrTAIYJ8At — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2021

Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."