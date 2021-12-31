Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 21:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022'ye giren Mehmetçik'in yeni yıl mesajını içeren video yayınladı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçik'in yeni yıl mesajları yer aldı.
Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş Kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar #Türkiyem pic.twitter.com/XrTAIYJ8At— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2021
Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."
Etiketler: Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı Sosyal Medya Twitter
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