Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.
"Gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı"
Paylaşımda "Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı" sözleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı.#MSB pic.twitter.com/za9VqW098I— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2022
Etiketler: Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 00:29
- 00:23
- 00:21
- 00:21
- 00:16
Sıradaki Haber
Vaka sayısı 2 bin 256
Yükleniyor lütfen bekleyiniz