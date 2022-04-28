Latin Amerika turu kapsamında Panama'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'ta görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz" sözlerini kullandı.

#Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ile biraraya geldik. Ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere işbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz.



Encuentro con Presidente @NitoCortizo de Panamá. Avanzaremos la cooperación en todas áreas, en particular economía y comercio. pic.twitter.com/VLTNyV8CkC — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 28, 2022

Panama Devlet Başkanı Cortizo da Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları, "Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladım ve uluslarımızın refahı için bizi birleştiren iş birliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekten bahsettim" mesajıyla paylaştı.