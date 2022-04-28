Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 2 terörist ölü ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB ]
Hakkari'de Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonunda teröristlerle çatışma çıktı. 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü Eren Operasyonları
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