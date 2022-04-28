Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Teşkilatına geçen Yanık, İl Başkanı Seher Ünsal ve parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Ahi Evran Veli Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Bakan Yanık, çıkışta çay bahçesinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Şeyma Demir'in ailesini ziyaret etti

Yanık, ardından Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in, merkeze bağlı Akçaağıl köyündeki ailesini ziyaret etti.

"En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Yanık, "Biz sürecin başından beri takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz, arama ekipleri, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı süreci en başından beri çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması bizim için bir nebze teselli edici bir unsur. En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok. Bakanlık olarak hem davanın tarafı olarak takip edeceğiz hem de ailemizin maddi manevi yanında olacağız" diye konuştu.

"Bu vandallık cezasız kalamaz"

Faillerin cezasız kalmayacağını dile getiren Yanık, "Her türlü şiddetle mücadelemizi aralıksız ve ısrarla yürütüyoruz. Hiç taviz vermeden milletimizin huzuru ve güvenliği için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kâr kalmaz. Yanına da kâr bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veriyoruz" sözlerini kullandı.

"Toplumsal farkındalığı artırmalıyız"

Yanık, "Şiddetle mücadelede farkındalığı doğar doğmaz çocuklarımıza anlatarak oluşturabiliriz. İyi olarak, iyi kalarak suçla mücadelede edebiliriz. Bunun için de toplumsal farkındalığı artırmak ve iyiliği anlatmamız gerekiyor" dedi.