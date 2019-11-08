Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat bölgesini terör örgütü PKK/YPG’den arındıran ve halk üzerindeki baskıyı sona erdiren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkına yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimini sağlayan Mehmetçik, günlük olarak yapılan ekmekleri Suriyelilerle paylaşmayı sürdürüyor.

Mehmetçik, Mevlid Kandili dolayısıyla hazırladığı Kandil Simitlerini de Tel Abyadlı ve Rasulaynlılara ikram ederek, bölge halkının Mevlid Kandili'ni kutladı.

Kaynak: TRT Haber