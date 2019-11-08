Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulaynlılara Mehmetçik şevkat elini uzatmaya devam ediyor.

İnsani yardım malzemelerinin dağıtıldığı, su tesislerinin tamir edildiği, hastanelerin yeniden hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması için TSK Mobil Kliniği kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taraması yapıyor.

Durumu acil olan hastalar da Akçakale veya Ceylanpınar’a getirilerek tedavi altına alınıyor.

TSK Mobil Kliniği son olarak Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki Tel Ebu Şeyh ve Tel El Cennep köylerinde kapsamlı bir sağlık taraması ile çocuklardan yaşlılara kadar herkese sağlık taraması yaptı. Mehmetçik, hasta olan Suriyelileri tedavi etti.

Kaynak: TRT Haber