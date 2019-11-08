Gündem

Bakan Soylu: DEAŞ'lıları vatandaşı oldukları ülkelere pazartesiden itibaren göndereceğiz

08 Kasım 2019 Cuma 14:48 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 15:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesiyle ilgili, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." dedi.