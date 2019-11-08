Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra burada, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. pic.twitter.com/PvaIZrP1A8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2019

Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Akbaşoğlu ile aynı anda namazları kılınan diğer vatandaşlar için rahmet dileyerek, dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Mevlid Kandili'ni de kutladı.

Daha sonra Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

[Fotoğraf: AA]

Akbaşoğlu, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA