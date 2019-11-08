ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

Heyet, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile bir araya geldi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım'da Washington'da yapacağı görüşmenin hazırlıkları, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Ankara ile Washington yönetimleri arasında Güvenli bölge için varılan mutabakat ve DEAŞ ile mücadele başlıkları ele alınacak.

Jeffrey'nin temasları kapsamında İstanbul'da Suriye muhalefeti temsilcileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber