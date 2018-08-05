Mehmetçik Gabar’da 24 saat nöbette

Terörle mücadele Gabar Dağı’nda bulunan Seslice Birliği’nde hız kesmeden devam ediyor. Teröristlerin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı ayrı bir öneme sahip Seslice Birliği, defalarca teröristlerin hedefi haline geldi, nice kahramanlık destanı yaşandı.

Seslice Birliği'ndeki vatan nöbetini TRT Haber Sıcak Nokta ekibi görüntüledi.

Mehmetçik, bölgeye hakim tepelerde 24 saat nöbet başında. Devamlı teyakkuzda olan Seslice Birliği'nde, güneşin doğuşuyla birlikte birçok tatbikat başarıyla icra ediliyor.

Arazi hazırlıklarının ardından ilk olarak mayın temizliği için arama yapılıyor. Beklenmedik anlarda gelişebilecek saldırılara kısa sürede cevap vermek için adeta zamanla yarışılıyor.

Çevresi dağlarla çevrili Seslice Taburu’nda, saldırıların gerçekleşebileceği yerler sürekli ateş altında tutuluyor, havan toplarıyla da Gabar Dağı çevresine sürekli atış yapılıyor.

Seslice, bölgeye hakim bir konumda olması nedeniyle olası terörist geçişlerini engelleyici tüm unsurlara sahip.

Seslice, karanlık çökünce sessizliğe bürünse de eller gece de tetikte. "Bayrak inmez" diyen Mehmet'ler, evlerinden ve ailelerinden yüzlerce kilometre uzakta, vatanın bölünmez bütünlüğü için nöbete devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber