Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
Balyoz planı davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu, iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan beraat etti.
Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklama suçlarından ceza alırken, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme" suçundan beraat etti.
Etiketler: Balyoz
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