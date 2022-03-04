Balyoz planı davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu, iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan beraat etti.

Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklama suçlarından ceza alırken, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme" suçundan beraat etti.