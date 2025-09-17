Açık 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.09.2025 04:46

Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10'uncu toplantısını bugün yapacak. Komisyon bu toplantıda, çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenleri dinleyecek.

Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor

Toplumun her kesiminden temsilcilerin görüş ve önerileri alınıyor. Meclis'teki tarihi komisyonda söz bu kez uzman ve akademisyenlerde olacak. "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik görüş ve öneriler dile getirilecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10'uncu toplantısını bugün yapacak. Bu toplantıda, çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenler dinlenecek. Uzmanlar, Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracak.

Komisyonun toplantısı saat 14.00'te başlayacak. İki oturum halinde yapılacak toplantıda 9 akademisyene söz verilecek.

Komisyon üyeleri Perşembe günü de toplanacak

11'inci toplantıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı Sivil Toplum Kuruluşları ağırlanacak.

Komisyonun toplantısına Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu katılacak. Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere, 6 STK temsilcisi de dinlenecek.

Meclis'te kurulan tarihi komisyon, bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden birçok ismi dinledi.

Tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasının ardından yasal düzenlemeler için komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Türkiye'den Suriye'nin Süveyda ili için açıklanan yol haritasına yönelik memnuniyet mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:47
Kadıköy’de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
04:45
Soykırımcı Netanyahu, Katar'a yönelik "sözlü" saldırılarını artırdı
01:44
Türkiye'den Suriye'nin Süveyda ili için açıklanan yol haritasına yönelik memnuniyet mesajı
01:26
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
00:57
Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacak
00:50
Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ