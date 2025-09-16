İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlıkta düzenlenecek panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açış konuşmasıyla başlayacak.

Akademisyenler, medya mensupları, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileri Gazze'de süregelen insani kriz, uluslararası sistemin eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri konularını masaya yatıracağı panelde, Türkiye'nin krizin başından itibaren kardeş Filistin halkına sağladığı güçlü siyasi ve insani destek, Gazze'ye yönelik uluslararası insani yardım mekanizmalarının işlevsizliği ve Gazze'ye yönelik insani çabaların önemi ele alınacak.

Panel kapsamında fuaye alanında "Gazze'de süren savaş ve ablukanın yol açtığı insani felaketi" yansıtan Gazze fotoğraf sergisi ve İsrail güçlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırarak kırdığı kamera yer alacak.

Panel, Gazze'de yaşanan insani kriz karşısında uluslararası düzeyde politika önerileri geliştirmeyi ve Gazze'ye yönelik yardımların etkinliğini artıracak somut yol haritaları çizmeyi hedefliyor.