Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.09.2025 20:58

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında saldırıları şiddetle kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.

Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor...

İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir." 

ETİKETLER
Netanyahu Ömer Çelik Son Dakika
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi bir yükümlülüktür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
İsrail'in Yemen'e saldırısında öldürülen 32 gazeteci toprağa verildi
21:03
Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
20:35
Sanatçı Fazıl Say'dan Gazze çağrısı
20:29
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi bir yükümlülüktür
20:07
Katil İsrail’in sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 100'ü aştı
20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin her başarınız çocuklarımıza ilham kaynağı oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ