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Gündem
AA 19.10.2024 10:29

Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
[Fotograf: AA]

Meclis'in 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi belli oldu. Meclis Başkanlığına dün sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Programa göre, bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 22 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay

5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı

Çalışmalar saat 10.00'da başlayacak

Komisyonda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 29 Kasım Cuma günü ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak.

Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 yılı bütçesinin, aralık başında TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. 

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