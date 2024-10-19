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Gündem
TRT Haber 19.10.2024 10:04

Lübnan tezkeresi TBMM gündeminde

Türk askerinin Lübnan'da görev yapmasını bir yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e geldi. Lübnan Tezkeresi bu hafta genel kurulda görüşülecek.

Lübnan tezkeresi TBMM gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli bir tezkereyi gündemine alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'da görev yapmasını sağlayan tezkerenin süresi sona eriyor. Yeni tezkere bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapmaya 2006 yılında başladı. Her yıl tezkerenin süresi uzatıldı. Bu kapsamda son tezkere de Genel Kurul'da 6 Ekim 2023'te kabul edilmişti. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

TSK'nın görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan Lübnan Tezkeresi, genel kurulda görüşülecek.Tezkerede Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne TSK unsurlarıyla katkı sağladığı hatırlatıldı.

Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli kararına göre oluşturulan "uluslararası barış gücünde" yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor.

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