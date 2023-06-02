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TRT Haber 02.06.2023 00:14

Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek.

Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Geçici Başkanı olarak yönetecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılacak. Resmi törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek.

Her milletvekili Anayasa'daki yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuyacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin edecek. Böylece milletvekilleri resmen göreve başlayacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi yemin edecek

Cuma günü 14.00'te başlayan yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.

Cuma günü Milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.

Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

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