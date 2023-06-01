Fahrettin Altun: Millet İttifakı, aşırı sağ ve aşırı solun koalisyonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı bir televizyon programında konuştu.

Altun, Millet İttifakı'nı "aşırı sağ ve aşırı solun koalisyonu" olarak niteledi. Bu koalisyonun seçimleri rekabet değil, düşmanlık olarak gördüğünü vurguladı.

Fahrettin Altun, "Büyük ve güçlü Türkiye projesine ket vurmak için ortaya çıkmış bir girişimdi ve bu girişimin sahipleri bir rekabet içerisinde değillerdi" dedi.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri açısından bu bir rekabet değildi, bu bir düşmanlıktı. Niye çünkü dediğim gibi bu aşırı sağ ve sol ittifakın misyonu kendilerine verilmiş bir misyondu. Tam anlamıyla cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük ve güçlü Türkiye projesine ket vurmak için ortaya çıkmış bir girişimdi. Bu girişimin sahipleri bir rekabet içerisinde değillerdi ve burada da dikkat edin seçim sonuçlarını manipüle etmek için bile çok ciddi çaba sarf ettiler. Buna milletimiz izin vermedi. Cumhurbaşkanımızın dikkatli ve başarılı yönetimi sayesinde bu manipülasyonlara imkan bulamadılar"