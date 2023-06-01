Kirişci, Kahramanmaraş'ta 28 esnafa konteyner dükkan anahtarı teslim etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşa edilen Sarayaltı ve Demirciler çarşılarındaki iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kirişci, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde depremzede olan iller başta olmak üzere eskiden olduğu gibi tüm Türkiye'ye hizmet verebilmenin gayreti içerisinde çalışacaklarını söyledi.

"Geçici çarşılar kent sakinlerinin moral ve motivasyona önemli katkı sunacak"

Geçici çarşıların kent sakinlerinin moral ve motivasyonuna önemli katkı sunacağına inandığını belirten Kirişçi, "Bu sefer 28 esnafımıza iş yerlerini teslim edeceğiz. Onlara hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Konteyner çarşıların şehrimizin estetiği adına da önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Öbür görüntüler artık yavaş yavaş terk edilmek durumunda ve daha tertipli düzenli, kimin kimden ne aldığı ne sattığı belli olan bu çarşıların olmasında çok büyük yarar görüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Şu ana kadar 3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kentte hayatın normale döndürülmesi için çalışmaları sürdüklerini söyledi.

Güngör, esnafa 4 bin 55 iş yeri planlaması yapıldığını, yaşanan süreçte AFAD ve kardeş belediyelerin büyük katkısı olduğunu belirterek "Şu ana kadar 3 bin 519 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. İnşallah kalan iş yerlerini de kısa süre içerisinde teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, esnaf odası başkanları ile 6 Şubat depremlerinde iş yerleri hasar gören esnaf katıldı.