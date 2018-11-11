Meclis sağlık düzenlemeleri ve bütçe için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, TEB'in yanı sıra SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, alım ve satımını yapanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve savcılığa sevk edilecek, savcılık adli işlemleri yerine getirecek.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

Televizyonda yayımlanan filmlerde, dizilerde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilecek veya sağlık hizmet planlamasına uygun olarak Sağlık Bakanlığı kişilerin aile hekimini değiştirebilecek.

Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; coğrafi şartlar, sağlık hizmet planlaması gibi kriterler esas alınacak.

Ruhsat almadan faaliyet gösteren kan ve kan ürünleri üretim yerlerinin faaliyetleri valilikçe men edilecek ve 10 bin lira idari para cezası ile cezalandıracak.

Bütçe mesaisine devam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2019 yılı bütçe mesaisine devam edecek.

Komisyonda bakanlıklar ve kurumların bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

12 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi.

13 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

14 Kasım Çarşamba: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

15 Kasım Perşembe: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

16 Kasım Cuma: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 14 Kasım Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Türkiye'de cezaevlerinin durumu" konusunda sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, aynı gün basına kapalı toplanacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 14 Kasım günü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan, Türkiye ile Nijer, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Kırgız, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Mali ve Brezilya arasında imzalanan 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin teklifler ele alınacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 14 Kasım günü yapacağı toplantıda 26. Yasama Dönemi'nde kurulan "Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi" Alt Komisyonu'nun taslak raporunu görüşecek. Ayrıca, alt komisyonların kurulmasına dair öneriler de tartışılacak.

KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.

Komisyon, 14 Kasım günü T.C. Ziraat Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Ziraat Finansal Kiralama AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ, Ziraat Teknoloji AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Ziraat Gayrimenkul Yatırım AŞ ve Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

KİT Komisyonu 15 Kasım Perşembe günü ise Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü, Halk Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Hayat Ve Emeklilik Sigorta AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Sigorta AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Portföy Yönetimi AŞ, Halk Faktoring AŞ ve Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

Kaynak: AA