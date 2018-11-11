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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Ateşli'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli'yi kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan altın madalya kazanan Ateşliye tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ateşli'ye telgraf göndererek tebrik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA  

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