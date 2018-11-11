Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Ateşli'ye tebrik

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ateşli'ye telgraf göndererek tebrik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli'yi kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ateşli'ye telgraf göndererek tebrik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA