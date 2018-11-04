Meclis sağlık düzenlemeleri ve bütçe için mesai yapacak

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek.

Komisyon, tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan 44 maddelik teklifi, maddeleri üzerinden müzakere etmeye devam edecek.

Teklif, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

Teklife göre, Türk Eczacıları Birliğinin yanı sıra SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum/kuruluşlar aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek.

İlaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali, bunların izinli laboratuvarlar dışında üretilmesi ve bakanlıkça istenilen fiyat tadilinin yapılmaması halinde 30'ar bin lira ceza uygulanacak.

Terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler ve diş tabipleri, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Tütün ürünleri kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

Televizyonda yayınlanan filmlerde, dizilerde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve savcılığa sevk edilecek. Savcılık adli işlemleri yerine getirecek.

Ruhsat almadan faaliyet gösteren kan ve kan ürünleri üretim yerlerinin faaliyetleri valilikçe men edilecek ve 10 bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandıracak.

İki araştırma komisyonu kurulacak

Genel Kurulda, Otistik ve Down Sendromlu Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor.

26. Yasama Dönemi'nde her iki araştırma komisyonu kurulmuş ancak 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidilmesi nedeniyle komisyonlar çalışmalarına başlayamamıştı.

Bütçe mesaisine devam

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2019 yılı bütçe mesaisine devam edecek.

Komisyonda bakanlıklar ve kurumların bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

5 Kasım Pazartesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

6 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu.

7 Kasım Çarşamba: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 129 üniversite.

8 Kasım Perşembe: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı.

9 Kasım Cuma: Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 7 Kasım Çarşamba günü basına kapalı toplanacak.

KİT Komisyonunun denetimleri de sürüyor. Komisyon, 7 Kasım günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün, 8 Kasım günü Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş'nin hesaplarını inceleyecek.

Kaynak: AA