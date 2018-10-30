Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine dair teklif TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan teklife ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Muş, teklif ile eczanelerde yardımcı eczacılık müessesesinin kaldırıldığını söyledi.

İlaç ticareti yapan şirketlerde ve ortaklık yapılarında mutlaka bir eczacının bulunmasına ilişkin düzenlemenin kaldırıldığını aktaran Muş, buna karşın sorumlu müdürün eczacı olacağına işaret etti.

Teklifle, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik düzenlemenin getirildiğini ifade eden Muş, "Eskiden bir olay olduğu zaman bununla alakalı karakolda ifade alınıp kişiler bırakılabiliyordu. Şimdi bir olay olduğu zaman bununla alakalı ifadeler hastanelerde alınacak ve buradaki polis mutlaka şüphelileri ya da olaya karışanları savcılığa sevk edecek. Başsavcılık bırakılıp ya da mahkemeye sevkle ilgili kısmına karar verecek. Karakoldaki iş bitiyor. Bundan sonraki süreci başsavcılık yürütecek." diye konuştu.

Tütün ürünlerinin satışı kapalı dolaplarda yapılacak

Muş'un verdiği bilgiye göre teklifte ayrıca şu düzenlemeler yer alıyor:

"- Sinema salonlarında, internet ortamında ve sosyal medyada tütün ürünlerinin reklamları yapılamayacak.

- Tütün ürünlerinin satışı, müşterilerin göremeyeceği kapalı dolaplarda yapılacak. Bunu ihlal edenler, 5 bin ile 20 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak. İkinci defa ihlal halinde bu cezalar iki katı arttırılacak. Üçüncü ihlalden sonra ise işyeri, 10 günden bir aya kadar kapatılacak.

- Kapatma cezasından sonra aynı şekilde ihlalin tekrarında her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilebilecek.

- Tütün ürünlerinin paketlerinin üzerindeki sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin resimli ve Türkçe yazılar yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılıyor.

- Aile hekimliklerinde ciddi yığılmalar olması durumunda Sağlık Bakanlığı devreye girecek.

- Tabiplerin ve diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından her seferinden izin almaları zorunluluk olmaktan çıkarılıyor.

- Sağlık Bakanlığından izin almadan sağlık beyanı ile televizyon kanallarında ürün veya ilaç satışı yapmak isteyenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek.

- İçme suyuyla ilgili Sağlık Bakanlığına denetleme yetkisinin yanına yaptırım uygulama yetkisi veriliyor."

Teklifin, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 1 Kasım Perşembe günü ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA