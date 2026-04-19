Gündem
AA 19.04.2026 15:04

MEB'de kritik "güvenlik" toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen birim amirleri toplantısında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar ele alındı.

MEB'de kritik "güvenlik" toplantısı

Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla düzenlenen birim amirleri toplantısına başkanlık eden Tekin, toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen menfur saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetler ve tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı.

Toplantıda, devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğünü aktaran Tekin, Bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları ivedilikle attıklarına işaret ederek, bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını tekrarladı.

Toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.

Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri, okul içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar ele alındı.

Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
