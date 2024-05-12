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TRT Haber 12.05.2024 12:35

Mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar liralık yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” dedi.

Mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar liralık yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu. 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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