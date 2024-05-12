Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetesine demeç verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan Kathimerini Gazetesi'ne demeç verdi.

Açıklamalarından öne çıkanlar:

(Yunan adalarına kapıda vize uygulaması) Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız.

(Türkiye-Yunanistan) İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde.

(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri) Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür.

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