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Gündem
TRT Haber 12.05.2024 11:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetesine demeç verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetesine demeç verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan Kathimerini Gazetesi'ne demeç verdi. 

Açıklamalarından öne çıkanlar: 

(Yunan adalarına kapıda vize uygulaması) Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız.

(Türkiye-Yunanistan) İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. 

(Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetleri) Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür.

 

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