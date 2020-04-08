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Maske ve kolonya dağıtımı başladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşa paketler ulaşmaya başladı" dedi.
65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıtımı pilot il olan İstanbul'dan başlatıldı. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Vali Yerlikaya, "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.
Kocaeli'ndeki depoda basın toplantısı düzenleyen Yerlikaya, "65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşa paketler ulaşmaya başladı" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maske ve kolonya dağıtımı ile ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/JmgpRbR5Xx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: vali yerlikaya maske ve kolonya kampanyasıSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 13:53
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