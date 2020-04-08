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Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı
[CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tüm insanlığın salgın hastalıkla ciddi bir sınavdan geçtiği bu günlerde, hepimiz tek yüreğiz. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutluyor, ülkemizden dünyaya bir hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyorum."
Etiketler: Pesah Kemal Kılıçdaroğlu Hamursuz bayramı CHPSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 13:48
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