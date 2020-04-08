Altun: Milli Dayanışma ile 2,3 milyon aileye destek olunacak
İletişim Başkanı Altun, Türk büyükelçilerle koronavirüs video konferansı gerçekleştirdi. Altun, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında gelinen son durumu da açıkladı, bağışlarla 2,3 milyon aileye destek olunacağını söyledi.
İletişim Başkanlığı tarafından “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede
Uluslararası İş Birliği” başlıklı bir videokonferans düzenlendi.
Başkanlığın Türkçe ve İngilizce Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanan
videokonferansın açış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
yaptı.
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Roma Büyükelçisi Murat
Salim Esenli ve Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin’in konuşmacı olarak yer
aldığı videokonferansın moderatörlüğünü ise SETA Güvenlik Araştırmaları
Direktörü Murat Yeşiltaş gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı konferansta koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliği konusu ele alındı.
Konuşmasının başında Kulp'taki 5 sivilin şehit olduğu saldırıya değinen Altun, PKK terör örgütünün bugünlerde dahi ne kadar kalleş olduğunu, olabildiğini gösterdiğini belirtti. Altun, “Elbette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu cani örgüte bu yaptığını bırakmayacaktır. Terörle mücadelemiz bugünlerde dahi sürmektedir, sürecektir” dedi.
COVID-19 ile mücadelede gelinen noktaya dikkat çeken Altun, “Milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu fedakârlığı yaparak, bu zorlu süreçten bir an önce çıkmamız için gayret sarf ediyor” dedi. Altun şöyle devam etti:
"Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultunda yasağı bulunmayan vatandaşlarımızın da kendilerini ve sevdiklerini koruma adına gereken tedbirleri almasını istiyoruz. BU toplantıda büyükelçilerimizin destekleriyle diğer ülkelerde sürecin nasıl yönetildiğini değerlendiriyoruz. Salgınla mücadele de uluslarasrası işbirliği imkanlarını masaya yatırıyoruz.
"Yeni dünya dün ve bugünden farklı olacak"
Salgın sonrasında nasıl bir dünay kurulacağı hakkında görüş alışverişinde bulunma çabasındayız salgından sonra kurulacak dünya dün ve bugünden farklı olacak. Bu dünyaya ilişkin de mutlak süretle hazırlıklarımız olamak zorunda. Pandemi ile mücadele tartışmalarına biz de elimizden geldikçe katkı sunmak istiyoruz."
Türkiye'nin sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin bu salgınla Avrupa ülkelerini geride bıraktığına dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren atılan adımların, bugün virüs salgınına karşı verilen mücadeleye büyük katkılar sunduğuna vurgu yaptı.
"Salgından sonraki Türkiye'ye hazırlanıyoruz"
Fahrettin Altun, “Salgınla mücadelemizi nasıl virüs henüz topraklarımıza
ulaşmadan önce, tüm senaryoları ayrı ayrı çalışarak planladıysak,
salgından sonra nasıl bir dünya kurulacağı ve uluslararası sistemin nasıl
dönüşümler geçireceği konusuna da bugünden hazırlanıyoruz. Koronavirüs
sonrası dönemde rekabet ve çatışmanın mı, yoksa iş birliği ve dayanışmanın mı ağırlık kazanacağı Türkiye gibi dünyaya siyasi, ekonomik ve kültürel
entegrasyonunu tamamlamış, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne her
fırsatta katkı sunan ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Aynı şekilde tek kutuplu
uluslararası düzenin sürdürülebilir olup olmadığı ile açık ve kurallara dayalı
ticaret rejiminin ayakta tutulup tutulamayacağı gibi sorular cevap
beklemektedir” dedi.
1 milyar 415 milyon TL bağış
Altun, "Biz Bize Yeteriz" Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili son rakamları da paylaştı. Altun, "7 Nisan itabariyle 1 milyar 415 milyon TL yatırılmış, 46 milyon liralık sms katkısı gerçekleştirilmiştir. Bu yardımlarla yaklaşık. 2.3 milyon aileye destek olunacaktır" açıklamasını yaptı.
“İhtiyaç sahibi ülkelere sırtımızı dönmedik"
Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyaya barışın, iş birliğinin, dayanışmanın hakim
olmasını arzu edip, bunun için çalıştıklarını ifade eden Altun, “Küresel salgın
döneminde de, devletler arası ilişkiler kuralsızlaşma eğilimi gösterirken bile, kendi vatandaşlarımızı korumaya gayret ederken ihtiyaç sahibi ülkelere sırtımızı dönmememiz bu durumun en somut göstergesidir” dedi.
Liderler konferansı
Fahrettin Altun, “Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere, Almanya ve
Fransa devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği telekonferans
kapsamında koronavirüs salgınını uluslararası bir düzlemde gündeme getiren ilk
lider olmuş; 26 Mart günü yine videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20
Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde hiçbir ülkenin bu küresel krizle tek başına
mücadele edemeyeceğini hatırlatarak ulusal ekonomiler başta olmak üzere
salgından olumsuz etkilenen tüm alanlarda ortak adımların gecikmeden
atılmasının önemini vurgulamıştır” görüşlerini aktardı.
30 ülkenin yardım talepleri karşılandı
Altun, “Nitekim ülkemiz, bu süreçte üzerine düşen insani vazifeyi layığıyla
yapmış; aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti,
İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu 30 ülkenin yardım taleplerini imkânları
kapsamında karşılamıştır. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta İspanya’daki olağanüstü
koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116
solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdik” diye konuştu.
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