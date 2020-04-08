İletişim Başkanlığı tarafından “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede

Uluslararası İş Birliği” başlıklı bir videokonferans düzenlendi.

Başkanlığın Türkçe ve İngilizce Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanan

videokonferansın açış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

yaptı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Roma Büyükelçisi Murat

Salim Esenli ve Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin’in konuşmacı olarak yer

aldığı videokonferansın moderatörlüğünü ise SETA Güvenlik Araştırmaları

Direktörü Murat Yeşiltaş gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı konferansta koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliği konusu ele alındı.

Konuşmasının başında Kulp'taki 5 sivilin şehit olduğu saldırıya değinen Altun, PKK terör örgütünün bugünlerde dahi ne kadar kalleş olduğunu, olabildiğini gösterdiğini belirtti. Altun, “Elbette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu cani örgüte bu yaptığını bırakmayacaktır. Terörle mücadelemiz bugünlerde dahi sürmektedir, sürecektir” dedi.

COVID-19 ile mücadelede gelinen noktaya dikkat çeken Altun, “Milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu fedakârlığı yaparak, bu zorlu süreçten bir an önce çıkmamız için gayret sarf ediyor” dedi. Altun şöyle devam etti:

"Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultunda yasağı bulunmayan vatandaşlarımızın da kendilerini ve sevdiklerini koruma adına gereken tedbirleri almasını istiyoruz. BU toplantıda büyükelçilerimizin destekleriyle diğer ülkelerde sürecin nasıl yönetildiğini değerlendiriyoruz. Salgınla mücadele de uluslarasrası işbirliği imkanlarını masaya yatırıyoruz.

"Yeni dünya dün ve bugünden farklı olacak"

Salgın sonrasında nasıl bir dünay kurulacağı hakkında görüş alışverişinde bulunma çabasındayız salgından sonra kurulacak dünya dün ve bugünden farklı olacak. Bu dünyaya ilişkin de mutlak süretle hazırlıklarımız olamak zorunda. Pandemi ile mücadele tartışmalarına biz de elimizden geldikçe katkı sunmak istiyoruz."

Türkiye'nin sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin bu salgınla Avrupa ülkelerini geride bıraktığına dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren atılan adımların, bugün virüs salgınına karşı verilen mücadeleye büyük katkılar sunduğuna vurgu yaptı.

"Salgından sonraki Türkiye'ye hazırlanıyoruz"

Fahrettin Altun, “Salgınla mücadelemizi nasıl virüs henüz topraklarımıza

ulaşmadan önce, tüm senaryoları ayrı ayrı çalışarak planladıysak,

salgından sonra nasıl bir dünya kurulacağı ve uluslararası sistemin nasıl

dönüşümler geçireceği konusuna da bugünden hazırlanıyoruz. Koronavirüs

sonrası dönemde rekabet ve çatışmanın mı, yoksa iş birliği ve dayanışmanın mı ağırlık kazanacağı Türkiye gibi dünyaya siyasi, ekonomik ve kültürel

entegrasyonunu tamamlamış, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne her

fırsatta katkı sunan ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Aynı şekilde tek kutuplu

uluslararası düzenin sürdürülebilir olup olmadığı ile açık ve kurallara dayalı

ticaret rejiminin ayakta tutulup tutulamayacağı gibi sorular cevap

beklemektedir” dedi.

1 milyar 415 milyon TL bağış

Altun, "Biz Bize Yeteriz" Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili son rakamları da paylaştı. Altun, "7 Nisan itabariyle 1 milyar 415 milyon TL yatırılmış, 46 milyon liralık sms katkısı gerçekleştirilmiştir. Bu yardımlarla yaklaşık. 2.3 milyon aileye destek olunacaktır" açıklamasını yaptı.

“İhtiyaç sahibi ülkelere sırtımızı dönmedik"

Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyaya barışın, iş birliğinin, dayanışmanın hakim

olmasını arzu edip, bunun için çalıştıklarını ifade eden Altun, “Küresel salgın

döneminde de, devletler arası ilişkiler kuralsızlaşma eğilimi gösterirken bile, kendi vatandaşlarımızı korumaya gayret ederken ihtiyaç sahibi ülkelere sırtımızı dönmememiz bu durumun en somut göstergesidir” dedi.

Liderler konferansı

Fahrettin Altun, “Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere, Almanya ve

Fransa devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği telekonferans

kapsamında koronavirüs salgınını uluslararası bir düzlemde gündeme getiren ilk

lider olmuş; 26 Mart günü yine videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20

Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde hiçbir ülkenin bu küresel krizle tek başına

mücadele edemeyeceğini hatırlatarak ulusal ekonomiler başta olmak üzere

salgından olumsuz etkilenen tüm alanlarda ortak adımların gecikmeden

atılmasının önemini vurgulamıştır” görüşlerini aktardı.

30 ülkenin yardım talepleri karşılandı

Altun, “Nitekim ülkemiz, bu süreçte üzerine düşen insani vazifeyi layığıyla

yapmış; aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti,

İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu 30 ülkenin yardım taleplerini imkânları

kapsamında karşılamıştır. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta İspanya’daki olağanüstü

koşulları göz önünde bulundurarak, ihracatı daha önce yasaklanmış olan 116

solunum cihazının sevkiyatını gerçekleştirdik” diye konuştu.