Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

"Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler"

Maalesef bugün sabah saatlerinde ekmek parası peşinde olan vatandaşlarımızın, teröristlerin saldırısına tanık olduk, 5 vatandaşımız şehit oldu. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Arkadaşlarımız şu an arazide, başarılar diliyorum.

[Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı] Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yanlarına kalmayacak, mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler. https://t.co/nWRyN18bLm pic.twitter.com/NWSvU7V0ay — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020

Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

"Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı"

İlk günden itibaren koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirlerimizi aldık, uygulamaya başladık. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde bu faaliyetleri sürdürüyoruz.

Virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Şu ana kadar bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Virüse karşı mücadelemizi de sürdürüyoruz. Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı.

[MSB'de koronavirüs önlemleri] Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı.https://t.co/nWRyN18bLm pic.twitter.com/MYsOa7vv9H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020

Yurt dışından dönen personelimiz vardı, gözetim altındalar, 14 günü tamamladılar. 84 personelimiz hala gözetim altında. Bu dönemde yapılması gereken atamaları da erteledik. Okullarımızı kapattık, herkes evinde devam ediyor. Bu tedbirler başarılı bir şekilde uygulandı. Bu çalışmalarımız sürüyor.

"Bir haftada 3,5 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız"

Bir haftada 3,5 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız.

Bazı orduevlerimizi doğrudan sağlık çalışanlarına tahsis ettik. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.

15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız.https://t.co/nWRyN18bLm pic.twitter.com/tkNmTPSsNQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020

"Birkaç münferit ateşkes ihlali var ama genel anlamda huzur ortamı devam ediyor"

27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte mücadelemizin çerçevesi çizildi. 5 Mart'ta heyetler arasındaki görüşmede mutabakata varıldı ve ateşkes ilan edildi.

[İdlib ateşkes bölgesinde son durum] Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Birkaç münferit ihlal var ama genel anlamda huzur ortamı devam ediyor.https://t.co/nWRyN18bLm pic.twitter.com/uvm6MYbAOv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2020

Şu anda bu mutabakat çerçevesinde birkaç münferit ateşkes ihlali olmakla birlikte genel olarak huzur ortamı devam ediyor. Üçüncü devriye de tamamlandı, önümüzdeki dönemde devriye devam edecek. Önemli olan bu ateşkesin devam etmesi, kalıcı hale gelmesi dileğimiz.

"1 Ocak'tan bu yana 903 terörist etkisiz hale getirildi"

1 Ocak'tan bu yana 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kaçışlar, güvenlik güçlerine teslim artmıştır.

28 Şubat'tan bu yana 148 bin 763 sığınmacı karşı tarafa geçti.