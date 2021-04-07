Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü üyesi toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması kararının bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

"Mal varlığı dondurma" tedbirinin Türk hukukuna ilk olarak 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” ile girdiği kaydedildi.

“İşlem, Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın kararına istinaden gerçekleştirildi”

İşlemin, Kanun’un 38’inci maddesine göre, Değerlendirme Komisyonu'nun önerisi ile Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın kararına istinaden gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:

"Anılan kanun uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları kapsamında kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlığının dondurulabilmesi, Türkiye'nin yabancı devletlerden ve yabancı devletlerin Türkiye'den terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında malvarlığı dondurma talebinde bulunabilmesine imkan sağlanmıştır. 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun'un 38. maddesiyle de BMGK kararına ya da yabancı ülke taleplerine bağlı olmaksızın, ülkemizin terör örgütleri ile ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonların doğrudan Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması mekanizması ihdas edilmiştir."

Açıklamada, “Ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için ulusal ve uluslararası tüm hukuksal araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” ifadesiyle bu suçlarla etkin bir şekilde mücadele edileceğinin altı çizildi.