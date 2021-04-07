19 Ekim’de düzenlenen operasyonda, Suriye’nin Münbiç bölgesinden paramotorla Amanoslar’a inen iki teröristten biri etkisiz hale getirilmiş diğeri yakalanmıştı.

Gri kategoride aranan "Savaş" kod adlı PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi ve 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Motor parçaları Avrupa’dan geldi”

Örgütün kullandığı paramotorlarla ilgili ifadeleri iddianamede yer alan terörist Çelik, araçların motor parçalarının Avrupa'dan monte edilmeden geldiğini anlattı.

Terörist Çelik, paramotorların 40 litrelik yakıt kapasitesinin 70 litreye çıkarıldığını ve böylece paramotorun 240 kilometre menzile kadar ulaşabildiğini de söyledi.

“Paramotorla Münbiç’ten havalandık”

Amanoslar'da yuvalanmaya çalışan örgütün, paramotorlarla izlediği yol da iddianameye girdi:

“28 Eylül 2020'de Aydın ve Harun Münbiç'ten paramotorla havalandılar. 9 Ekim'de de benle Zinar, Münbiç'ten havalandık. Cep telefonuna yüklü olan programla Amanoslar'da dağ zirvesindeki boş alana indik. Daha sonra Aydın ve Harun ile buluştuk.”

O teröristler de 26 Ekim'de İskenderun'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

“Babamın örgütle arası iyiydi”

Terörist Çelik babası eski HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in örgütle ilişkisini de anlattı:

“2013 yılında Diyarbakır BDP il binasında 10 gün siyasi eğitim aldım. Lice'de savaş ve ideolojik eğitim aldım. Gare kampında da suikast ve uzun menzilli silah eğitimi aldım. Babam orada benim yanıma geldi. Babamın örgütle arasının iyi olması sebebiyle görüşmeye izin verdiler.”

Terörist Yoldaş Selim Çelik, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.