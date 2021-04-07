Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk polisi Azez'de terör saldırısını önledi
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye'nin Azez kentinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı ele geçirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin Azez şehrinde bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcı, 2 ateşleyici kapsül, 3 anahtar sistemi ve bir EYP düzeneği ele geçirildi.
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