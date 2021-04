Anadolu Ajansı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük binasında yapıldı. Genel Kurul'da, 6 yıldır görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri değişti. Şenol Kazancı başkanlığındaki AA yönetiminin görev süresi son buldu.

Genel Kurul'da AA'nın yeni Yönetim Kurulu'na Serdar Karagöz, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Büşra Karaduman Aktuna seçildi. Daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Serdar Karagöz, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür oldu.

Kazancı: Yeni yönetimin bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini Serdar Karagöz'e devreden Şenol Kazancı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 6 yıl boyunca AA'nın başarısı için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin güzide kurumu AA'da görev yapmanın büyük onur olduğunu vurgulayan Kazancı, bugüne kadar bu bayrağı yükseltmek için gayret ettiklerini söyledi:

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştık. Yeni yönetimin de bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada bütün kurumlara örnek olacak şekilde bir devir teslim töreni yapıyoruz. Serdar Karagöz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun AA'yı daha güçlü geleceğe taşıyacak birikime sahip olduklarını görmekten mutluluk duyuyorum. AA'daki çalışma sürecimizde yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda birikimleriyle AA'yı bir dünya markası yapan bütün çalışma arkadaşlarıma da tek tek teşekkürlerimi sunuyorum."

Karagöz: AA'nın uluslararası başarısı bize bundan sonra daha büyük bir sorumluluk veriyor

AA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de AA'yı bugünlere taşıyan Şenol Kazancı yönetimine teşekkür etti:

"Anadolu Ajansı Türkiye'nin en önemli kurumları arasındadır. Ülkemizin ve Anadolu insanının sesini dünyaya duyurma misyonu bize ağır sorumluluk yüklemektedir. Bu misyon doğrultusunda biz de büyük bir gayret içinde çalışacağız. AA'nın uluslararası alanda gösterdiği başarı bize bundan sonra daha büyük bir sorumluluk veriyor."

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da AA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, büyüyen Türkiye'nin büyüyen haber ajansı olarak dünyada daha etkili olmaya çalışacaklarını söyledi.

Serdar Karagöz kimdir?

Şenol Kazancı’dan görevi devralan deneyimli gazeteci Karagöz parlak bir özgeçmişe sahip.

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programını tamamladı. Ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans yapan Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde mesleğe ilk adımı “The New York Times Syndication" departmanında attı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, İngilizce yayın yapan "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Görevde kaldığı 4 yıl boyunca gazete, uluslararası alanda ses getiren pek çok haber yayınladı, yabancıların Türkiye’deki gelişmeleri takip ettiği bir yayın haline geldi.

2018 yılında TRT’ye geçen Serdar Karagöz TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Kısa sürede büyük ivme yakalayan uluslararası haber kanallarına Almanca, Rusça ve son olarak Balkan yayınları eklendi. Uluslararası alandaki başarısı ona genel müdür yardımcılığının kapılarını açtı. TRT Genel Müdür yardımcılığı sırasında TRT Dış Yayınlar Dairesi altında 39 dilde yayın yapan Voice of Turkey (Vot World) de sorumluluğuna verildi.

Serdar Karagöz şimdi tüm bu tecrübelerini Cumhuriyet tarihiyle yaşıt AA’yı uluslararası alanda hak ettiği noktaya taşımak için kullanacak.