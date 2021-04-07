Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait NF-5 uçağının Konya'da kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."