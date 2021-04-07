Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan pilot yüzbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait NF-5 uçağının Konya'da kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."
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