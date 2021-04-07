Boğazların güvenliğini artırmak için önemli bir adım atıldı ve boğazlardan geçen tehlikeli yüklerle ilgili değişikliğe gidildi.

Başta petrol ürünleri ve kimyasallar olmak üzere pek çok ürün “tehlikeli” sınıfına alındı.

2020’de boğazlardan tehlikeli yük taşıyan yaklaşık 8 bin gemi geçti

Türk Boğazlarını geçen yıl kullanan 38 bin gemiden yaklaşık 8 bini tehlikeli yük taşıyordu.

Ancak, pek çok yanıcı ve patlayıcı madde tehlikeli yük sınıfında sayılmıyordu.

Yönetmelik, uluslararası mevzuata uygun hale getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Yeni düzenleme ile yük sınıflandırması Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün mevzuatıyla uyumlu hale gelmiş oldu.

Petrol ve petrol ürünleri, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre, sıvılaşmış gaz, dökme kimyasallar tehlikeli sınıfına alınan yükler oldu.

Yük beyanını doğru yapmayan gemilere yaptırım uygulanacak

Yenilenen yönetmeliğe göre, boğazları kullanan gemilerin yüklerini doğru bildirmemeleri durumunda 3 farklı yaptırım uygulanacak.

Sahiplerine idari para cezası kesilecek, acentelerinin faaliyetleri durdurulacak ve ayrıca gemi Türk Boğazlarından geçiş sırasını da kaybedecek.