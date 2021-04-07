CHP, partiden ayrılan Muharrem İnce'nin memleketinde örgütten kopmalara 'dur' demek için harekete geçti.

Genel Merkez'in talimatıyla 25 milletvekili, istifaların arttığı Yalova'ya giderek örgüt yönetimi ile bir araya geldi.

Esnaf ziyareti de yapan heyetin başında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, il başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Milletvekillerinin yaptığı ziyaretin ardından hazırlanan rapor Kılıçdaroğlu'na sunulacak. CHP Lideri de kısa süre içinde Yalova'ya gidecek.

Bu süreçte sahaya inen Kılıçdaroğlu, 24 ili kapsayan ziyaret programına devam ediyor. CHP Genel Başkanı, Karadeniz illerindeki temaslarına Sinop'la başlayacak. Ardından Trabzon ve Rize'yi de ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinde örgüt yönetimleri ile toplantılar yapacak.

Öte yandan CHP Kadın Kolları da kadına yönelik şiddetle mücadele için yola çıktı.

81 ili kapsayan ziyaretlerde ilk durak Eskişehir.