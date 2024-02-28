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TRT Haber 28.02.2024 12:34

Mart ayında 500’ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mart ayı içerisinde 500’ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Mart ayında 500’ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar atananların sayısının 50 bini aşacağını belirten Göktaş şunları söyledi:

"Bir müjde de vermek istiyorum. İnşallah yakın zamanda 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınları atamamız olacak. Bununla beraber bugüne kadar yaptığımız gazi, gazi yakını atamamız 50 bini aşacak. Tabi bizim için de çok kıymetli bir atama bu sosyal bir atama. Biz Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde her türlü şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah bu vesileyle güzel bir atama olacak mart ayı itibariyle onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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Mahinur Özdemir Göktaş
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