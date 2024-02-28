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Gündem
TRT Haber 28.02.2024 12:20

Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz." dedi.

Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da ulaşım yatırımlarına dair açıklamalarda bulundu. 

Bakan Uraloğlu'un açıklamaları şu şekilde:

Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık.

Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek

Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız.

Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz.

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak.

509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde…

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