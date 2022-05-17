Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz
Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Buna göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) May 17, 2022
Etiketler: 19 Mayıs Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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