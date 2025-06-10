Manisa Belediye Başkanı Zeyrek'e veda

Tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Zeyrek'in cenazesi, üzerinde Türk bayrakları ve taraftarı olduğu Manisaspor'un bayrağının asıldığı cenaze aracıyla belediye binasının önüne götürüldü.

Burada gerçekleştirilen törene Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan ile kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından dualar edildi, helallik alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor. https://t.co/w3JT43upfT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2025

Zeyrek'in naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından kentteki meydanlara `Yastayız` yazılı afişler asıldı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmış, dün hastanede hayatını kaybetmişti.