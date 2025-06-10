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Gündem
TRT Haber 10.06.2025 11:45

Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Zeyrek'in cenazesi, üzerinde Türk bayrakları ve taraftarı olduğu Manisaspor'un bayrağının asıldığı cenaze aracıyla belediye binasının önüne götürüldü.

Burada gerçekleştirilen törene Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan ile kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından dualar edildi, helallik alındı.

 

Belediye çalışanları Ferdi Zeyrek'i dualarla uğurladı. Naaşı, Hatuniye Camii'ne götürüldü.  Eşi ve 3 kızı, Türk bayrağına sarılı tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Ferdi Zeyrek'in naaşı son yolculuğuna uğurlanacağı Manisa Cumhuriyet Meydanı'na hemşehrilerinin omuzlarında taşındı.

Manisa Belediye Başkanı Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı binlerce Manisalının toplandığı meydanda kılındı.  Buradaki törende AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulundu.

Ferdi Zeyrek'in naaşı, kılınan namazın ardından Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.  

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmış, dün hastanede hayatını kaybetmişti.

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