Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısı ve statüsü değişiyor
[Fotoğraf: AA]
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yapısı ve statüsü değişiyor. Kanun teklifi ile kurumun adı “Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi" olarak değişecek. Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak.
AK Parti'nin kanun teklifi ile Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.
Teklife göre, yeni adı Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi olacak.
Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.
Kurumun adı ve statüsü yeniden belirlenecek
Kurum, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç-gereçleri alabilecek.
Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapılabilecek.
Sermayesinin tamamı ise Hazine'ye ait olacak.
Etiketler: AK Parti Milli Savunma Bakanlığı
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