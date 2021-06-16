AK Parti'nin kanun teklifi ile Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.

Teklife göre, yeni adı Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi olacak.

Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

Kurumun adı ve statüsü yeniden belirlenecek

Kurum, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç-gereçleri alabilecek.

Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapılabilecek.

Sermayesinin tamamı ise Hazine'ye ait olacak.