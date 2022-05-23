İstanbul polisi, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan firari sanığın Esenyurt'ta bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan Serkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan sanık, daha sonra hakim önüne çıktı. Mahkeme, Serkan D.'nin tutuklanmasına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması isteniyor.

Ne olmuştu?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.