Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.25'te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alındı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de konuşuldu.

Enflasyonla mücadele için atılacak adımlar değerlendirildi

Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirildi.

Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

PKK'ya karşı düzenlenecek yeni operasyonlar ele alındı

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlıktı. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşüldü.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirildi.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.