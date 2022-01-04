Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık" açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.
"Madenler bizim geleceğimizdir"
Bakan Dönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir."
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