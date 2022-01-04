Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

"Madenler bizim geleceğimizdir"

Bakan Dönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir."

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