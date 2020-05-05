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M4 Karayolunda 8'inci devriye tamamlandı
[Fotoğraf: MSB]
İdlib’deki M4 Karayolunda, 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiği belirtildi.
Açıklamada devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/KaJ2sT3yUj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020
Etiketler: M4 karayolu Türk-Rus devriyesiSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 12:52
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